POL-AUR: Aurich - Gegen Baum gefahren

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Gegen Baum gefahren:

In der vergangenen Nacht befuhr eine 18-jährige Autofahrerin gegen 01:00 Uhr mit ihrem VW Fox den Hoheberger Weg von Aurich kommend in Richtung Wallinghausen. In dem Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. Hierbei handelte es sich um eine 21-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 18 und 28 Jahren. Zwischen dem Eckfehler Weg und Dickfehler Weg verlor die Fahrerin vermutlich auf Grund der eisglatten Straße die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde eine Person eingeklemmt. Sie musste von der Freiwilligen Feuerwehr Aurich, die mit 20 Einsatzkräften ausrückte, befreit werden. Die 18-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, die drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Alle vier Personen wurde mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des stark beschädigten VW Fox beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell