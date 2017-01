POL-AUR: Aurich - Durch Fenster eingebrochen Wiesmoor - Einbruch in Einfamilienhaus Extum - Täter gingen leer aus Moorhusen - Mit der Faust ins Gesicht geschlagen Moordorf - Täter wurden gestört

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Durch Fenster eingebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag zwischen 17:50 Uhr und 21:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Heiratsweg ein. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt in das Haus. Die Zimmer wurden nach möglichen Diebesgut durchsucht. Es wurde Schmuck gestohlen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Wiesmoor - Einbruch in Einfamilienhaus:

Zwischen Donnerstag, 12.01.2017, und Samstag, 14.01.2017, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Stadion ein. Eine Tür wurde aufgebrochen, so dass das Haus betreten werden konnte. Die Täter stahlen Silberbesteck und Porzellan, so wie eine Stereo-Anlage und Alkohol. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 in Verbindung zu setzen.

Extum - Täter gingen leer aus:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in eine unbewohnte Doppelhaushälfte in der Teestraße ein. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster konnte das Haus betreten werden. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertsachen durchsucht. Schließlich verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Moorhusen - Mit der Faust ins Gesicht geschlagen:

Am Sonntagmorgen nahm die Polizei gegen 03:50 Uhr eine Anzeige wegen Körperverletzung in einer Discothek in Moorhusen auf. Hier war es zwischen einem 32 Jahre alten Mann und einem 22-jährigen Mann zu Streitigkeiten gekommen. Der 32-jährige schlug dem Opfer daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde dadurch verletzt und informierte die Polizei. Die beiden Männer waren zur Tatzeit alkoholisiert.

Moordorf - Täter wurden gestört:

In ein Einfamilienhaus im Ganterweg brachen am Samstag unbekannte Täter ein. Zwischen 13:30 Uhr und 18:45 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und brachen eine Terrassentür auf, um dadurch das Haus zu betreten. Gestohlen wurde jedoch nichts. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

