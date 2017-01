POL-AUR: Utarp - Vorfahrt missachtet Wittmund - Fußgängerin angefahren Ochtersum - Von der Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Utarp - Vorfahrt missachtet:

Am Donnerstag befuhr ein 35 Jahre alter Mann gegen 15:00 Uhr die Narper Straße in Richtung Utarp. An der Kreuzung Esenser Straße wollte er mit seinem Opel Combo geradeaus weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Frau, die die Esenser Straße mit einem Opel Corsa aus Richtung Ochtersum kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Opel des 35-jährigen wurde durch den Zusammenstoß gegen die Hecke eines Wohnhauses geschleudert. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Wittmund - Fußgängerin angefahren:

Eine 77 Jahre alte Frau lief am Donnerstag gegen 11:30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Finkenburgstraße und überquerte die Zufahrt eines dortigen Discounters. Dieses übersah ein 65-jähriger Mann beim Abbiegen mit seinem Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Ochtersum - Von der Fahrbahn abgekommen:

Am Donnerstag gegen 01:00 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem VW Golf die Negenmeertener Straße in Richtung Westochtersum. In einer Kurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Als sie gegenlenkte kam das Auto ins Schleudern und prallte mit dem Heck schließlich gegen den Zaun und die Hecke eines Grundstückes. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. An dem Auto, so wie an dem Zaun und der Hecke entstand Sachschaden.

