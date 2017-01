POL-AUR: Norden - Nach Unfall geflüchtet

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet:

Eine 49 Jahre alte Frau parkte am Donnerstag gegen 11:45 Uhr ihr Auto, einen weißen VW Beetle, auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße. Als sie gegen 14:50 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass das Fahrzeug beschädigt wurde. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug gegen den geparkten VW gefahren und hat sich anschließend entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell