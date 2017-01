POL-AUR: Ostgroßefehn - Tür beschädigt Moordorf - Pflanzen beschädigt Moordorf - Autofahrer flüchtet vor Polizei Aurich - Ohne Führerschein Georgsheil - Unfall zwischen Lkw und zwei Autos

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Ostgroßefehn - Tür beschädigt:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Kanalstraße Süd die Tür eines Verbrauchermarktes beschädigt. Bei der Tür handelt es sich um eine vollautomatische Doppel-Schiebetür. Vermutlich traten bislang unbekannte Täter mehrfach gegen die rechte Hälfte der Tür, so dass diese beschädigt wurde. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Großefehn unter der Telefonnummer 04943-3970 entgegen.

Moordorf - Pflanzen beschädigt:

Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der vergangenen Nacht 15 neu gepflanzte Hochstämme einer Streuobstwiese am Schleusenweg. Die Hochstämme wurde von den Tätern abgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942-1337 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Autofahrer flüchtet vor Polizei:

Am Donnerstag befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem dunklen BMW, vermutlich der 5er Reihe, gegen 16:00 Uhr den Parkplatz eines Discounters in Richtung Marktstraße. Eine Polizeistreife wollte das Fahrzeug zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Vermutlich bemerkte der BMW-Fahrer, dass ihm ein Streifenwagen folgte. Er beschleunigte sein Fahrzeug und überschritt dabei deutlich die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Polizeistreife folgte dem Fahrzeug über den Ritzweg in die Ringstraße. Dabei missachtete der BMW-Fahrer mehrere Verkehrsvorschriften. In einer Wohnsiedlung verloren die Polizeibeamte das Fahrzeug aus den Augen. Zeugen, die durch das Fahrzeug gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrer geben können, mögen sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 in Verbindung setzen.

Aurich - Ohne Führerschein:

Ein 21-jährger Mann parkte am Freitag gegen 11:20 Uhr seinen VW Caddy auf dem Parkplatz einer Tankstelle im Fischteichweg, unmittelbar neben dem Polizeidienstgebäude. Ein Polizeibeamter wurde auf das Fahrzeug aufmerksam. Ihm war bekannt, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Um dieses zu kontrollieren sprach der Polizist den 21 Jahre alten Mann an. Es stellte sich heraus, dass der Mann tatsächlich keinen Führerschein besaß. Er war gerade auf dem Weg zur benachbarten Führerscheinstelle, um dort seinen Führerschein neu zu beantragen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Georgsheil - Unfall zwischen Lkw und zwei Autos:

Ein 57 Jahre alter Mann befuhr mit einem Lkw gegen 11:45 Uhr am Freitag die Auricher Straße in Richtung Emden. Im Kreuzungsbereich Auricher Straße/ Emder Straße/ Norder Straße fuhr er geradeaus und stieß zunächst mit einem VW Sharan zusammen. Der 69-jährige Fahrer des Sharans kam aus Richtung Norden und wollte links in die Auricher Straße abbiegen. Der Lkw fuhr nach dem Zusammenstoß weiter und prallte gegen ein zweites Auto. Die 63-jährige Fahrerin des Mercedes wollte von der Norder Straße rechts in die Emder Straße abbiegen. Durch den Unfall wurde zum Glück keiner verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wie es trotz der eingeschalteten Ampel zu dem Unfall kommen konnte ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell