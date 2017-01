POL-AUR: Wittmund - Reifen geplatzt Burhafe - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Reifen geplatzt:

Am Mittwoch befuhr eine Frau gegen 08:00 Uhr die Straße Isums in Richtung Leerhafe. Vermutlich platze hier ein Vorderreifen ihres Ford, so dass die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kam ins schleudern und rutschte schließlich in einen Graben. Die Frau erlitt einen Schock. An dem Auto entstand Sachschaden. Es musste von einem Abschlepper aus dem Graben geborgen werden.

Burhafe - Nach Unfall geflüchtet:

Ein 75 Jahre alter Mann befuhr am Mittwoch gegen 11:00 Uhr die Esenser Straße mit seinem Opel Meriva in Richtung Wittmund. In Höhe der Straße Falster kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Dieses geriet über die Mittellinie der Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge kam. Der linke Außenspiegel des Opel wurde dadurch beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

