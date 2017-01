POL-AUR: Hagermarsch - Schuppeneinbruch Norderney - Mann trat gegen Auto Berumbur - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Norden - Zeuge notierte sich Kennzeichen

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hagermarsch - Schuppeneinbruch:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Schuppen in der Straße Am Feuerwehrheim ein. Der verschlossene Schuppen wurde gewaltsam geöffnet. Es wurden vier Kettensägen der Marke Stihl und ein Laubbläser der Marke Stihl gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norderney - Mann trat gegen Auto:

Am Mittwoch parkte ein 46-jähriger Mann gegen 11:10 Uhr mit seinem Auto in der Kirchstraße, in Höhe des Künstlerhauses. Hier wartete er auf seine Frau und ließ dabei den Motor seines Fahrzeuges laufen. Ein Fahrradfahrer hielt daraufhin bei ihm an, forderte ihn auf den Motor auszuschalten und fuhr anschließend weiter. Als der Fahrradfahrer kurz darauf zurückkehrte und der Motor des Autos immer noch lief, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 46-jährigen und dem Radfahrer. Schließlich trat der unbekannte Mann gegen die Fahrertür des schwarzen Geländewagens, Kia Sorento, und fuhr davon. Die Fahrertür wurde durch den Tritt beschädigt. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: 1,75 m bis 1,80 m groß ca. 38 bis 44 Jahre alt kurze schwarze Haare dunkle Kleidung Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwoch gegen 17:00 Uhr einen 51-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW Polo die Holzdorfer Straße befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Zeuge notierte sich Kennzeichen:

Am Dienstagvormittag beobachtete ein 41 Jahre alter Mann einen Unfall in der Straße Burggraben auf dem Parkplatz neben dem dortigen Stromanbieter. Eine 68-jährige Frau fuhr rückwärts mit ihrem Auto, einen BMW 320i, gegen einen geparkten Opel Corsa. Durch den Zusammenstoß wurde der Corsa an der hinteren Stoßstange beschädigt. Anschließend fuhr die Frau davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des BMW und sprach die Eigentümerin des Corsa auf den Unfall an, als diese zu ihrem Auto zurückkehrte. Diese informierte die Polizei. Auf Grund der Beobachtungen des Zeugen konnte die BMW-Fahrerin durch die Polizei schnell ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

