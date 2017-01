POL-AUR: Aurich - Unfallzeugen gesucht Südbrookmerland - Lkw prallte gegen Baum

Altkreis Aurich (ots) - Aurich - Unfallzeugen gesucht:

Bereits am Montag, 09.01.2017, kam es im Wallster Weg gegen 17:45 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 18 Jahre alter Mann befuhr den Wallster Weg mit einem 3er BMW in Richtung Aurich. Im Kurvenbereich kam ihm ein silberner VW Golf entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, die dadurch beschädigt wurden. Der 79-jährige Golffahrer fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 18-jährige Mann verständigte daraufhin die Polizei. Etwa eine Stunde nach dem Unfall meldete sich auch der Golffahrer telefonisch bei der Polizei und teilte das Unfallgeschehen mit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 zu melden.

Südbrookmerland - Lkw prallte gegen Baum:

Heute Morgen kam es gegen 07:20 Uhr auf der Forlitzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42 Jahre alter Mann befuhr mit einem Lkw die Forlitzer Straße von der Bundesstraße kommend in Richtung Großes Meer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Der Lkw prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Lkw-Fahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Darüber hinaus wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Wiegboldsbur und Uthwerdum angefordert, da zunächst ein eingeklemmter Lkw-Fahrer gemeldet wurde. Dieses traf jedoch nicht zu, so dass ein ebenfalls angeforderter Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Sandhorst den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen konnte. Da der Lkw auf Grund seiner Beschädigungen Öl verloren hatte wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Münkeboe-Moorhusen, die im Gemeindegebiet für die Ölschadenbekämpfung zuständig ist, angefordert. An dem Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell