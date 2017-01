POL-AUR: Aurich - Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt Südbrookmerland - Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt Großefehn - Radfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt:

Nachdem es bereits im Dezember zu zwei Ladendiebstählen in einem Tabakshop in der Norder Straße durch eine unbekannte Person gekommen war, meldete sich gestern gegen 16:00 Uhr ein Angestellter des Shops bei der Polizei. Er hatte den vermeintlichen Ladendieb kurz vorher in der Innenstadt vor dem Rathaus gesehen. Ein Polizeibeamter konnte die Person vor dem Rathausplatz antreffen. Als der 36 Jahre alte Mann den uniformierten Polizisten sah, flüchtete er zu Fuß. Der Polizeibeamte konnte ihn jedoch einholen und festhalten. Der Mann versuchte sich loszureißen und schlug um sich. Dabei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann wurde schließlich festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. In einem Rucksack, den der Mann aus Aurich dabei hatte, wurde weiteres Diebesgut aus einem Ladendiebstahl aufgefunden. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt:

Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall auf der Ekelser Straße. Eine 27-jährige Frau befuhr mit ihrem Renault die Ekelser Straße in Richtung Hinter Theene. In Höhe des Mittelwegs bremste sie ab, da sie hier abbiegen wollte. Ein hinter ihr befindlicher 25 Jahre alter Autofahrer erkannte die Situation zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem VW Passat auf den Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Renaultfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Großefehn - Radfahrer leicht verletzt:

Eine 60-jährige Frau befuhr am Mittwoch gegen 17:50 Uhr die Kanalstraße Süd. Hier bog sie mit ihrem VW Caddy rechts auf eine Grundstückszufahrt ab und übersah dabei einen 17 Jahre alten Fahrradfahrer, der rechts neben dem Auto fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sowohl das Fahrrad als auch der Caddy wurden beschädigt.

