POL-AUR: Carolinensiel - Versuchter Einbruch Burhafe - Lkw kam von der Fahrbahn ab Wittmund - Rollerfahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Versuchter Einbruch:

Zwischen Freitag, 06.01.2017, und Dienstag, 10.01.2017, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Restaurant im Bootsweg einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen versuchten die Täter eine Tür aufzubrechen. Dieses misslang jedoch, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Lkw kam von der Fahrbahn ab:

Ein 25 Jahre alter Mann befuhr heute mit seinem Lkw gegen 10:45 Uhr die Upsteder Straße in Richtung Burhafe. Durch eine Windböe wurde das Fahrzeug zur Seite gedrückt, so dass es nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lkw überfuhr mehrere Leitpfosten und eine Ortstafel bevor er schließlich gegen zwei Bäume prallte und stehen blieb. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wittmund - Rollerfahrer schwer verletzt:

Am Dienstag befuhr ein 42 Jahre alter Mann gegen 18:10 Uhr mit seinem Auto die Werdumer Straße in Richtung Buttforde. Nachdem er mit seinem Daimler-Benz ein Auto überholt hatte, scherte er wieder rechts ein und übersah dabei einen Mofafahrer, der vor dem überholten Auto fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der 21-jährige Mofafahrer stürzte auf die Straße. Durch den Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Daimler und dem Mofa entstand Sachschaden.

