POL-AUR: Norderney - Brand einer Bootshalle (Sachstand) Norden - Gartenzaun beschädigt Norden - Ohne Führerschein Halbemond - Tier ausgewichen

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Brand einer Bootshalle (Sachstand):

Nach dem Großbrand einer Bootshalle auf Norderney liegt nun das Gutachten des von der Staatsanwaltschaft Aurich beauftragten Brandsachverständigen vor. Die Halle war am 19.10.2016 in Brand geraten und weitgehend zerstört worden. Auch ein Großteil der in der Halle befindlichen Boote wurde zerstört bzw. schwer beschädigt. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Den Ermittlungen zufolge ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Auch ein Defekt in der Elektroinstallation der Halle kann ausgeschlossen werden.

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass eines der Boote in Brand geriet, nachdem durch die Betätigung des Stromhauptschalters der Stromkreis in der Halle aktiviert wurde. Auf Grund der Vielzahl der im Brandausbruchsbereich befindlichen Boote, einhergehend mit Veränderungen, die durch die Löscharbeiten der Feuerwehr erforderlichen wurden, so wie des hohen Zerstörungsgrades der Boote kann eine abschließende Aussage zum exakten Brandentstehungsbereich nicht mehr getroffen werden.

Nach derzeitigen Einschätzungen der Gutachter liegt die Schadenshöhe bei ca. 1,2 Millionen Euro.

Verkehrsgeschehen

Norden - Gartenzaun beschädigt:

In der Zeit zwischen dem 09.01.2017 (15:30 Uhr) und dem 10.01.2017 (09:00 Uhr) wurde in der Briggstraße in Norden/Norddeich ein Gartenzaun durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Norden unter 04931/9210.

Norden - Ohne Führerschein:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagnachmittag einen Rollerfahrer, der auf dem Looger Weg unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein besaß. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Halbemond - Tier ausgewichen:

Am heutigen Morgen befuhr eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo gegen 07:20 Uhr die Nadörster Straße in Richtung Nadörst. Nach ihren Angaben lief plötzlich ein Tier, vermutlich ein Fuchs, über die Fahrbahn. Die junge Frau wich dem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auf der regennassen Fahrbahn geriet der Polo ins Schleudern und rutschte in einen Straßengraben. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. An dem Auto entstand Sachschaden.

