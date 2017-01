POL-AUR: Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen Aurich - Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt Middels - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen:

Am Dienstag zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurde in der Feldstraße ein Grundstückspfeiler beschädigt. Vermutlich befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die Feldstraße in Richtung Reitplatzweg und kam in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug vermutlich gegen den Pfeiler. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Aurich - Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt:

Ein 18 Jahre alter Mann befuhr am Dienstag gegen 16:30 Uhr mit seinem VW Golf die Leerer Landstraße in Richtung Ostertorkreuzung. Hier bremste er verkehrsbedingt ab. Dieses bemerkte die hinter ihm befindliche 20-jährige Fahrerin eines VW Polo zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. Durch den Aufprall wurde der junge Mann leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Sachschaden.

Middels - Unfallzeugen gesucht:

Gestern parkte der Fahrer eines grauen BMW 318i sein Fahrzeug gegen 16:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Westerlooger Straße. Als er 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug gegen den geparkten BMW gefahren und hat sich anschließend von dem Parkplatz entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell