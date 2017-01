POL-AUR: Großefehn - Schuppen brannte Aurich - Täter gingen leer aus Aurich - Sperrmüll geriet in Brand

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Schuppen brannte:

Am Dienstag wurde der Polizei gegen 21:10 Uhr ein Schuppenbrand in der Boßelstraße mitgeteilt. Ein Holzschuppen geriet hier aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer wurde vom Sohn der Eigentümerin entdeckt, der sofort die Feuerwehr alarmierte. Die Freiwilligen Feuerwehren Strackholt, Holtrop und Akelsbarg-Felde-Wrisse rückten mit insgesamt 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, um den Schuppen, der bereits komplett in Flammen stand, zu löschen. Durch das Feuer und die damit verbundene Hitzeentwicklung wurden ein angrenzender Schuppen und eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Aurich - Täter gingen leer aus:

Bislang unbekannte Täter brachen gestern zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Extumer Gaste ein. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster verschafften sie sich Zutritt in das Gebäude. Die Zimmer wurde nach Wertsachen durchsucht. Schließlich wurde das Gebäude ohne Diebesgut wieder verlassen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Sperrmüll geriet in Brand:

Am Mittwochmorgen geriet der Sperrmüll, der in einem Abfallentsorgungsfahrzeug geladen war, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Straße Zur kleinen Bleiche. Der Fahrer bemerkte den Brandgeruch und konnte den Sperrmüll noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn abkippen, so dass das Fahrzeug nicht beschädigt wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aurich und Walle rückten mit insgesamt 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Der bereits vollständig in Brand geratene Sperrmüll wurde von den Feuerwehrkräften gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

