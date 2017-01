POL-AUR: Esens - In Auto eingebrochen Nenndorf - Büroeinbruch Wittmund - Gas und Bremse verwechselt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - In Auto eingebrochen:

Zwischen Samstag, 07.01.2017, und Montag, 09.01.2017, brachen bislang unbekannte Täter in ein Auto ein. Der VW stand zu diesem Zeitpunkt auf einer Auffahrt im Sterburer Weg. Das Fahrzeug wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Es wurde eine Brieftasche samt Inhalt gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

Nenndorf - Büroeinbruch:

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 06.01.2017, und Montag, 09.01.2017, in ein Büro an der Ziegeleistraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde eine Tür gewaltsam aufgebrochen. Die Täter durchsuchten das Büro und stahlen Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Esens entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Gas und Bremse verwechselt:

Am Montag fuhr ein 80 Jahre alter Mann gegen 13:30 Uhr mit seinem Auto von einem Parkplatz in der Straße Am Markt. Dabei verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr gegen einen Zaun. Der Zaun und das Auto wurde durch den Aufprall beschädigt. Personen wurden zu Glück nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell