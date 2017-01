POL-AUR: Krummhörn - Leitpfosten überfahren Norden - Von der Fahrbahn abgekommen Hage - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Leitpfosten überfahren:

Gestern befuhr ein Lkw gegen 14:00 Uhr die Cirkwehrumer Straße in Richtung Cirkwehrum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den seitlichen Grünstreifen. Durch das aufgewühlte Erdreich wurde die Fahrbahn stark verschmutzt. Außerdem wurden zwei Leitpfosten überfahren. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hinte unter der Telefonnummer 04925-2131 entgegen.

Norden - Von der Fahrbahn abgekommen:

Am heutigen Vormittag wurde der seitliche Grünstreifen an der Ostermarscher Straße stark beschädigt. Vermutlich befuhr jemand mit einem Fahrzeug die Ostermarscher Straße in Richtung Ostermarsch und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Hage - Zeugen gesucht:

Am Freitag, 06.01.2017, parkte ein 74 Jahre alter Mann gegen 15:00 Uhr seinen braunen Toyota RAV 4 in der Straße Baantjebur auf dem dortigen Parkplatz eines Einkaufscenters. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Vermutlich fuhr jemand gegen das Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hage unter der Telefonnummer 04931-7151 in Verbindung zu setzen.

