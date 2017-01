POL-AUR: Tannenhausen - Radfahrerin angefahren und geflüchtet Aurich - Fahrradfahrer stießen zusammen Aurich - Vorfahrt missachtet Südbrookmerland - Unter Drogeneinfluss gefahren Aurich - Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Tannenhausen - Radfahrerin angefahren und geflüchtet:

Am Montag wurde eine Fahrradfahrerin in der Moordorfer Straße angefahren. Die 16-jährige befuhr gegen 17:00 Uhr den Radweg der Moordorfer Straße in Richtung Dornumer Straße. Als sie die Einmündung Ol Streek querte missachtete ein derzeit unbekannter Autofahrer, der aus der Straße Ol Streek kam, die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Mädchen auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Die Person in dem Auto fuhr in Richtung Moordorf davon, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern und den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 zu melden.

Aurich - Fahrradfahrer stießen zusammen:

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es bereits am Donnerstag, 05.01.2017, gegen 18:20 Uhr, im Hoheberger Weg. Eine 59-jährige Frau kam aus der Innenstadt und befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg am Hoheberger Weg. In Höhe der Sandhorster Allee (Dahlhoffsburg) kam ihr ein Mann mit einem Trekkingbike entgegen, der einen Hund, vermutlich einen Golden Retriever, an der Leine führte. Plötzlich geriet der Mann auf die Fahrspur der Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 59-jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Durch den Sturz wurde ihre Jacke beschädigt. Der Mann, der sich ebenfalls leicht verletzte, kümmerte sich sofort um die Frau. Auch weitere Passanten kamen ihr zur Hilfe. Zur Schadensregulierung gab der Mann seinen Namen und seine Telefonnummer an. Als die Frau sich später mit dem Mann in Verbindung setzen wollte, stellte sie fest, dass er unter der genannten Telefonnummer nicht erreichbar war. Eine Kontaktaufnahme war somit nicht möglich. Unfallzeugen und insbesondere der unfallbeteiligte Mann werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Vorfahrt missachtet:

Heute ereignete sich gegen 07:45 Uhr im Extumer Weg ein Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Ein 27 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Auto, einem Dacia Duster, den Extumer Weg in Richtung Dreekamp. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfuhr missachtete sie die Vorfahrt einer 18-jährigen Fahrradfahrerin, die den Einmündungsbereich von rechts kommend querte. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Südbrookmerland - Unter Drogeneinfluss gefahren:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag gegen 11:50 Uhr einen 21 Jahre alten Mann, der mit seinem VW Passat die Straße Am Dorfe befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Es wurde ein Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

Aurich - Auffahrunfall:

Ein 51 Jahre alter Mann befuhr heute gegen 07:50 Uhr mit seinem Fiat Punto die Esenser Straße in Richtung Wittmund. In Höhe eines Autohauses musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte der hinter ihm fahrende 24-jährige Fahrer eines Ford Fiesta zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Fiat auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell