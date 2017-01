POL-AUR: Norden - Von der Fahrbahn abgekommen

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Von der Fahrbahn abgekommen:

Am Sonntag befuhr eine 20-jährige Frau gegen 20:30 Uhr die Ostermarscher Straße in Richtung Dornum. Etwa in Höhe des Osterlooger Wegs kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die junge Frau lenkte gegen und verlor dabei die Kontrolle über ihren Opel Vectra. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn, touchierte links ein Buswartehäuschen und eine Straßenlaterne und landete schließlich links neben der Fahrbahn in einem Straßengraben. Durch den Unfall wurde die Fahrerin zum Glück nicht verletzt. An dem Buswartehäuschen und der Straßenlaterne, so wie an dem Auto entstand Sachschaden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschlepper aus dem Graben geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell