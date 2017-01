POL-AUR: Aurich - Tagsüber eingebrochen Uthwerdum - Einbruch in Einfamilienhaus Riepe - Aufgefahren Aurich - Bei Glatteis von der Fahrbahn abgekommen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Tagsüber eingebrochen:

In ein Einfamilienhaus am Extumer Weg brachen bislang unbekannte Täter am Freitag, 06.01.2017, zwischen 15:00 Uhr und 19:15 Uhr ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Zimmer wurden alle nach Wertsachen durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und ein Smartphone. Zeugen werden gebeten mit der Polizei in Aurich Kontakt aufzunehmen.

Uthwerdum - Einbruch in Einfamilienhaus:

Am Freitag, 06.01.2017, brachen bislang unbekannte Täter zwischen 16:50 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Alle Zimmer wurden nach möglichen Diebesgut durchsucht. Es wurden insgesamt drei Tablets, zwei Smartphones, ein Notebook, mehrere Schuhe und Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen.

Verkehrsgeschehen

Riepe - Aufgefahren:

Am Sonntag Mittag befuhr ein 44 Jahre alter Mann gegen 12:20 Uhr die Friesenstraße mit seinem Auto. In Höhe der Autobahn wollte er links auf die Zufahrt in Richtung Emden auffahren und verringerte seine Geschwindigkeit. Dieses bemerkte der hinter ihm befindliche 27-jährige Fahrer eines Peugeot 308 zu spät und fuhr auf den Ford seines Vordermannes auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-jährige verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Bei Glatteis von der Fahrbahn abgekommen:

Eine 18-jährige Frau befuhr am Sonntag gegen 02:00 Uhr den Esenser Postweg in Richtung Dietrichsfeld. Auf der eisglatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Mazda 2 und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Auto seitlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde eine 21-jährige Mitfahrerin in dem Mazda leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

