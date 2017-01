POL-AUR: Moorhusen - Körperverletzung in Diskothek Wallinghausen - Einbruch in Gemeindehaus Aurich - Versuchter Einbruch Victorbur - Schlüsselbund gestohlen

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Moorhusen - Körperverletzung in Diskothek:

Am frühen Sonntagmorgen nahm die Polizei in einer Diskothek in Moorhusen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Ein 34-jähriger Mann sollte der Diskothek verwiesen werden. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wollten den Mann nach draußen begleiten. Dieser wehrte sich jedoch. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde dadurch leicht verletzt. Außerdem beschädigte er dessen Kleidung. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wallinghausen - Einbruch in Gemeindehaus:

Zwischen Montag, 02.01.2017, und Freitag, 06.01.2017, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Gemeindehaus am Heerenkamp. Der oder die Täter stahlen einen Beamter, einen DVD-Player, drei Mikrofone und eine Fahrradtasche. Auf welche Weise das Gemeindehaus betreten wurde ist derzeit noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, mögen sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 in Verbindung setzen.

Aurich - Versuchter Einbruch:

Am Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Tummelbuscher Straße einzubrechen. Die Tür eines Nebengebäudes wurde durch den Einbruchversuch beschädigt. Ein Nachbar wurde gegen 22:30 Uhr durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Diese konnte jedoch die Täter vor Ort nicht mehr antreffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Victorbur - Schlüsselbund gestohlen:

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Samstag gegen 02:00 Uhr einen Schlüsselbund aus dem Hausflur es Hauses in der Siebelshörner Straße. Während sich der Bewohner des Hauses im Wohnzimmer befand, öffnete der Täter die Wohnungstür und betrat den Flur. Von einem Schlüsselbrett nahm er einen Schlüsselbund und verließ das Haus wieder. Der Bewohner des Hauses bemerkte schließlich die geöffnete Haustür und verständigte die Polizei. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell