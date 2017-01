POL-AUR: Wittmund - Aufgefahren Wittmund - Radfahrerin angefahren

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Aufgefahren:

Gestern kam es auf der Straße Isums gegen 11:10 Uhr zu einem Auffahrunfall bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto, einem Suzuki, in Richtung Friedeburg und musste verkehrsbedingt halten. Dieses bemerkte ein hinter ihm fahrender 71-jähriger Mann zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr mit seinem VW T5 auf den Suzuki auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Suzuki und seine 71 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt.

Wittmund - Radfahrerin angefahren:

Gegen 13:00 Uhr kam es gestern in der Langeoogstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Ein 27-jähriger Mann befuhr mit seinem Ford die Borkumer Straße und bog nach rechts in die Langeooger Straße ab. Dabei übersah er eine 47 Jahre alte Radfahrerin, die den Einmündungsbereich in Richtung Leepenser Weg querte. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sowohl an dem Fahrrad als auch an dem Auto entstand Sachschaden.

