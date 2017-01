POL-AUR: Aurich -- Räuber bedrohte Opfer mit Schusswaffe

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschen

Aurich -- Räuber bedrohte Opfer mit Schusswaffe:

Am Donnerstag wurde ein 20-jähriger Mann gegen 19:00 Uhr Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Der junge Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Esenser Straße in Sandhorst stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Franziusweg trat plötzlich ein bislang unbekannter Täter vor das Fahrrad, so dass der Radfahrer anhalten musste. Der Täter bedrohte das Opfer mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Daraufhin ließ der 20-jährige sein Fahrrad fallen und flüchtete zu Fuß. Der Täter folgte dem Opfer einige Meter, brach die Verfolgung dann jedoch ab und verließ die Örtlichkeit, ohne Beute erlangt zu haben. Das Opfer, das zum Glück keinerlei Verletzungen erlitt, verständigte daraufhin die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Größe ca. 1,85 m - normale Statur - über dem Gesicht eine Skimaske - bekleidet mit einer himmelblauen Sweatjacke mit Reißverschluss

Zeugen, die zur Tatzeit eine männliche Person mit einer auffallend himmelblauen Sweatjacke gesehen haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 aufzunehmen.

