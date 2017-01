POL-AUR: Westerende-Kirchloog - Zigarettenautomat beschädigt Aurich - Unfallverursacher flüchtete Großefehn -- Rollerfahrer flüchteten vor Polizei

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Westerende-Kirchloog - Zigarettenautomat beschädigt:

Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 21:30 Uhr einen Zigarettenautomaten im Mittelweg, Ecke Loogstraße aufzubrechen. Dieses misslang, so dass die Täter leer ausgingen. Der Zigarettenautomat wurde hierbei beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ihlow unter der Telefonnummer 04929-1310 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher flüchtete:

Der Eigentümer eines blauen Ford Focus parkte sein Auto am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz am Georgswall gegenüber einer Kneipe. Als er nachts gegen 01:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug gegen den Ford gefahren und hat die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Hinweise werden an die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 erbeten.

Großefehn -- Rollerfahrer flüchteten vor Polizei:

Am Mittwoch wurden der Polizei gegen 19:15 Uhr zwei Rollerfahrer gemeldet, die sich nicht an die Verkehrsordnung gehalten haben sollen. Einer der Rollerfahrer soll den Gehweg der Kanalstraße Nord mit höher Geschwindigkeit befahren haben. Ein Ehepaar konnte mit ihrem 4-jährigen Kind dem Roller gerade noch ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern.Das Kind erlitt hierdurch einen Schock. Die Polizei konnte die beiden Rollerfahrer in der Kanalstraße Süd feststellen und wollte sie kontrollieren. Diese ignorierten jedoch das Anhaltesignal der Polizei und flüchteten. Während der Flucht kam es zu weiteren Verkehrsverstoßen durch die Rollerfahrer. Schließlich fuhren sie in die Tunger Straße. Auf der unbefestigten Fahrbahn verloren die beiden Rollerfahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und stürzten.Trotz Vollbremsung touchierte der herannahende Streifenwagen das Hinterrad eines am Boden liegenden Rollers. Während der erste Rollerfahrer sein Fahrzeug aufhob und flüchtete konnte der zweite, 16 Jahre alte Rollerfahrer von der Polizei festgehalten werden. Durch den Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. An dem Roller, so wie an dem Streifenwagen entstand Sachschaden. Der Roller des 16-jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt. Gegen beide Rollerfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell