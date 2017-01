POL-AUR: Wittmund - Kennzeichendiebstahl

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Kennzeichendiebstahl:

Zwischen Mittwoch, 28.12.2016, und Mittwoch, 04.01.2017, stahlen bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichen eines Autos. Das Fahrzeug stand während dieser Zeit in der Deichstraße. Die Aufschrift der Kennzeichen lautet WTM-DB 902. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell