POL-AUR: Norden - Brand im Mehrfamilienhaus (Sachstand) Campen - Brand eines Einfamilienhauses (Sachstand) Norden - Auto landete im Straßengraben

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Brand im Mehrfamilienhaus (Sachstand):

Am Freitag, 30.12.2016, brannte im Flökershauser Weg in Norden ein Mehrfamilienhaus. Der 45-jährige Mann, der durch das Feuer Brandverletzungen erlitt wurde stationär aufgenommen und befindet sich derzeit zur Behandlung in einer Spezialklinik. Die Staatsanwaltschaft Aurich beauftragte einen Brandsachverständigen mit der Ursachenermittlung. Im Rahmen der Brandortuntersuchung stellte der Sachverständige fest, dass der Brand auf Grund eines technischen Defekts ausgelöst wurde.

Campen - Brand eines Einfamilienhauses (Sachstand):

Am Freitag, 09.12.2016, geriet ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Heiselhuser Straße in Campen in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Gebäude vorsätzlich in Brand gesetzt. Dieses ergab das Gutachten eines Brandsachverständigen, der von der Staatsanwaltschaft mit der Ursachenermittlung beauftragt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Norden - Auto landete im Straßengraben:

Ein 35-jähriger Mann befuhr gestern mit seinem Fiat Lancia gegen 11:45 Uhr die Küstenbahnstraße von Hage in Richtung Stadt Norden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann versuchte gegenzulenken, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete linksseitig im Straßengraben. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell