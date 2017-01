POL-AUR: Aurich - Ohne Führerschein Südbrookmerland - Unfallfallflucht Aurich - Radfahrer angefahren Moordorf - Glatteisunfall Aurich - Zeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein:

Eine Polizeistreife kontrollierte in der vergangenen Nacht gegen 00:00 Uhr den Fahrer eines VW Golf, der auf der Von-Jhering-Straße unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Unfallfallflucht:

Am Montag ereignete sich in der Ostvictorburer Straße ein Unfall auf dem dortigen Parkplatz eines Boßelvereins. Die Eigentümerin eines VW Golf hatte ihr Auto am 02.01.2016, gegen 02:00 Uhr dort geparkt. Als sie gegen 06:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie Beschädigungen im Bereich der Fahrertür fest. Vermutlich war jemand mit einem Fahrzeug gegen den Golf gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Radfahrer angefahren:

Gestern fuhr gegen 17:00 Uhr eine 27-jährige Frau mit ihrem VW Lupo aus der Ausfahrt eines Schnellrestaurants an der Emder Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Fahrradfahrers, der auf dem Radweg in Richtung Walle unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer stürzte. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Moordorf - Glatteisunfall:

In der vergangenen Nacht befuhr ein 18-jähriger Mann gegen 00:50 Uhr die Ringstraße mit seinem Opel Vectra in Richtung Am Kiefmoor. In einer leichten Rechtskurve kam er auf Grund der eisglatten Straße von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und überfuhr mehrere kleine Bäume bis er schließlich auf einem Steinpoller zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Aurich - Zeugen gesucht:

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Popenser Straße kam es gestern zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr vermutlich mit einem Fahrzeug gegen einen geparkten, roten VW Polo. Durch den Zusammenstoß wurde die hintere rechte Tür des Polos beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell