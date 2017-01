POL-AUR: Riepe - Kaugummiautomat aufgebrochen Middels - Auto wurde gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Riepe - Kaugummiautomat aufgebrochen:

In der Friesenstraße brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 31.12.2016, bis Mittwoch, 04.01.2017, einen Kaugummiautomaten auf. Dieser hing an der Außenfassade eines Wohnhauses. Die Plexiglasscheibe des Automaten wurde zerstört und der gesamte Inhalt gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Ihlow unter der Telefonnummer 04929-1310 entgegen.

Middels - Auto wurde gestohlen:

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Auto von der Verkaufsfläche eines Autohändlers in der Straße Hengstforde gestohlen. Bislang unbekannte Täter betraten die Verkaufsfläche, die sich unmittelbar an der Bundesstraße befindet, und stahlen einen gebrauchten VW T4 Multivan in der Farbe silber. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell