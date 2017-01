POL-AUR: Werdum - Einbruch in Kindergarten Uttel - Versuchter Einbruch Esens - In den Gegenverkehr geraten Marx - Baum stürzte auf Fahrbahn

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Werdum - Einbruch in Kindergarten:

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Gastriege ein. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude und suchten hier nach möglichen Diebesgut. Schließlich wurde der Kindergarten ohne Beute wieder verlassen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

Uttel - Versuchter Einbruch:

In der Zeit von Samstag, 24.12.2016, bis Dienstag, 03.01.2017, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schubertweg einzubrechen. Um in das Haus zu gelangen wurde versucht eine Tür aufzubrechen. Dieses misslang, so dass die Täter leer ausgingen. Die Tür wurde beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - In den Gegenverkehr geraten:

Ein 53 Jahre alter Mann befuhr gestern gegen 06:30 Uhr mit seinem Auto die Esenser Straße von Burhafe kommend in Richtung Esens. Hier geriet er wiederholt auf die Gegenfahrbahn, so dass einige entgegenkommende Fahrzeuge auswichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz vor der Kreuzung Wittmunder Straße/ Auricher Straße/ Dornumer Straße fuhr er erneut auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der rechten Seite seines Dacia Logan gegen einen Leitpfosten. Anschließend fuhr er zurück auf die Fahrbahn und blieb an der roten Ampel auf der Gegenfahrbahn stehen. Als die Ampel wieder auf Grün schaltete bog der Mann links in die Auricher Straße ab. Ein Polizeibeamter, der auf dem Weg zur Arbeit war, hatte das Geschehen beobachtet. Er folgte dem Fahrzeug und konnte den Autofahrer schließlich anhalten und kontrollieren. Der Mann gab an, mehrfach am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges:

Marx - Baum stürzte auf Fahrbahn:

Durch den Sturm stürzte in der vergangenen Nacht ein Baum von einem Grundstück auf die Streeker Straße. Eine Polizeistreife entdeckte den Baum gegen 04:00 Uhr und informierte den Eigentümer des Grundstücks. Zusammen konnten sie den Baum von der Fahrbahn schaffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell