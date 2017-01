POL-AUR: Marienhafe - Auto beschädigt Norden - Nach Unfall geflüchtet

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Auto beschädigt:

Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein Auto in der Ubbo-Emmius-Straße beschädigt. In der Silvesternacht stand ein grüner VW Golf am Straßenrand vor einem Haus. Hier wurde der linke Außenspiegel abgerissen und die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei in Marienhafe unter der Telefonnummer 04934-4129.

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet:

Eine bislang unbekannte Person fuhr am Dienstag gegen 16:20 Uhr gegen ein geparktes Auto. Bei dem Auto handelte es sich um einen Daimler B 200, der vor einer Sparkasse in der Norddeicher Straße geparkt war. Der Daimler wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen mögen sich mit der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell