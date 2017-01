POL-AUR: Wiesmoor - Zeuge beobachtet Unfallflucht Aurich - Unfallflucht Strackholt - Vorfahrt missachtet

Altkreis Aurich (ots) - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeuge beobachtet Unfallflucht:

Gestern kam es auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete gegen 11:15 Uhr, wie ein Frau mit ihrem Ford Focus in eine Parklücke fuhr. Dabei touchierte sie einen Renault Clio, der neben der freien Parklücke stand. Der Renault wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der 29-jährige Zeuge sprach daraufhin die Fahrerin des Fords mehrfach auf den Zusammenstoß an. Diese fuhr jedoch davon ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Mann informierte daraufhin die Polizei. Da er sich das Kennzeichen des Fords notiert hatte, konnte die Frau schnell von der Polizei ermittelt werden. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Aurich - Unfallflucht:

Am Dienstag parkte ein 47-jähriger Mann seinen Audi A6 gegen 19:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Kirchdorfer Straße. Als er gegen 22:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er im vorderen Bereich Beschädigungen fest. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug gegen den geparkten Audi gefahren und hat sich anschließend unerlaubt entfernt. Hinweise werden an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 erbeten.

Strackholt - Vorfahrt missachtet:

Eine 42 Jahre alte Frau wollte am Dienstag gegen 18:30 Uhr mit ihrem VW Polo in einen Kreisverkehr in der Lindenstraße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 59-jährigen Mannes, der den Kreisverkehr mit seinem Renault Megane bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 24-jährige Beifahrerin des Renault Megane leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell