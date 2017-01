POL-AUR: Georgsheil - Gestohlene Motorräder gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Gestohlene Motorräder gesucht:

Wie bereits berichtet wurden in der Silvesternacht aus einer Autowerkstatt in der Gewerbestraße in Georgsheil zwei Motorräder gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um eine kaum gebrauchte Honda, CRF 250 in der Farbe orange-weiß und eine neue Suzuki RMZ 450 in der Farbe gelb-schwarz. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Motorräder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

