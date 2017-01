POL-AUR: Holtgast - Kleidung in Brand geraten Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Holtgast - Kleidung in Brand geraten:

Bereits am Samstag, 31.12.2016, wurde ein 18 Jahre alter Mann gegen 22:15 Uhr durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der junge Mann war mit weiteren Personen zu Fuß im Ahornweg unterwegs als er plötzlich von einer gezündeten Feuerwerksrakete getroffen wurde. Durch die Rakete geriet die Kleidung des Mannes in Brand und konnte nur mit Hilfe der anderen Personen gelöscht werden. Durch das Feuer erlitt der Mann Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht:

Zwischen Samstag, 31.12.2016, und Montag, 02.01.2017, kam es auf einem Hotelparkplatz in der Straße Friedrichsschleuse zu einem Verkehrsunfall. Der Eigentümer eines Ford Mondeo hatte sein Auto am Samstag gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er am Montag gegen 09:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er Beschädigungen an der linken Seite des Mondeos fest. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug gegen den Ford gestoßen und anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

