POL-AUR: Norderney - Zeugen gesucht Norderney - Fundsachen abgegeben Norderney - Fahrverbot missachtet

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norderney - Zeugen gesucht:

Am Sonntag, 01.01.2017, wurde die Polizei in die Lange Straße gerufen, weil dort eine verletzte Frau auf der Straße liegen sollte. Die erheblich alkoholisierte Frau machte unterschiedliche Angaben zum Geschehen. Zunächst gab sie an von einem Auto angefahren worden zu sein, später teilte sie mit, dass sie alleine gestürzt war. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norderney in Verbindung zu setzen.

Sonstiges:

Norderney - Fundsachen abgegeben:

Über Silvester wurden bei der Polizei in Norderney verschiedene Fundsachen abgegeben, darunter Geldbörsen mit EC-Karten, Bargeld und Ausweisen, so wie Fahrzeugschlüssel und Fahrkarten. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte den Inselgästen ihr Hab und Gut durch die Polizei wieder ausgehändigt werden.

Norderney - Fahrverbot missachtet:

Über die Feiertage bestand für die Innenstadt in Norderney ein Fahrverbot, wie es auch im Sommer üblich ist. Mehrere Fahrzeugführer missachteten das Fahrverbot insbesondere zur Nachtzeit. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell