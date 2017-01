POL-AUR: Norddeich - Auto brannte Hinte - Kennzeichen gestohlen Großheide - In Auto eingebrochen

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Auto brannte:

Heute Morgen brannte auf einem Parkplatz in der Straße Zum Inselparkplatz ein Auto. Passanten hatten den Brand bemerkt und den Notruf verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr Norden rückte aus und löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug, ein Daimler Chrysler ML 320 CDI, stand bereits seit mehreren Wochen auf einem Dauerparkplatz. Ein technischer Defekt löste vermutlich den Brand in dem Fahrzeug aus.

Hinte - Kennzeichen gestohlen:

In der Silvesternacht stahlen bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines Kia Rio. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit im Moorweg an der Straße vor einem Haus. Die Aufschrift des gestohlenen Kennzeichens lautet AUR-GP 287. Außerdem wurde das Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizei in Marienhafe unter der Telefonnummer 04934-4129 entgegen.

Großheide - In Auto eingebrochen:

Am Montag brachen bislang unbekannte Täter gegen 12:40 Uhr in ein Auto ein. Das Fahrzeug stand in der Arler Straße in einer Windparkzuwegung. Hier wurde eine Scheibe zerstört, so dass die Täter eine Geldbörse aus dem Innenraum nehmen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Großheide unter der Telefonnummer 04936-343 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell