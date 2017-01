POL-AUR: Jennelt - Einbruch Lütetsburg - Handtasche aus Auto gestohlen Norderney - Streit eskalierte Norderney - Mantel durch Feuerwerkskörper beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Jennelt - Einbruch:

Am Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bürgermeisterring ein. Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet, so dass das Haus betreten werden konnte. In den Räumen wurde nach möglichen Diebesgut gesucht. Es wurden ein Notebook, ein Tablet und Schmuck gestohlen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 erbeten.

Lütetsburg - Handtasche aus Auto gestohlen:

Gestern wurde zwischen 12:20 Uhr und 12:40 Uhr eine Handtasche aus einem Auto gestohlen. Der VW Bulli stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz am Lütetsburger Wald im II. Moorrieger Weg. Hier zerstörten bislang unbekannte Täter eine Scheibe und stahlen die Handtasche vom Beifahrersitz. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Norden entgegen.

Norderney - Streit eskalierte:

Bereits am Freitag, 30.12.2016, kam es in Norderney bei einer Familienfeier nach dem Genuss alkoholischer Getränke zu einem Streit zwischen vier Personen. Schließlich eskalierte die Situation. Ein 38-jähriger Mann schlug auf eine 46-jährige Frau und ihren 48-jährigen Mann ein. Die beiden Opfer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 38-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norderney - Mantel durch Feuerwerkskörper beschädigt:

Am Sonntag, 01.01.2017, warf eine bislang unbekannte Person gegen 00:20 Uhr einen Feuerwerksböller gegen den Mantel eines 59 Jahre alten Mannes. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Straße Am Januskopf. Durch die Explosion des Böllers wurde der Mantel beschädigt. Der Mann wurde zum Glück nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 entgegen.

