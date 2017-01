POL-AUR: Aurich - Unter Drogeneinfluss gefahren Wiesmoor - Beifahrerin wurde leicht verletzt Südbrookmerland - Nach Unfall geflüchtet Großefehn - Mann stürzte durch Dach

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Drogeneinfluss gefahren:

Am Montag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 11:00 Uhr einen Autofahrer, der mit seinem VW Polo die Emder Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 20-jährige Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Es wurden eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

Wiesmoor - Beifahrerin wurde leicht verletzt:

Gestern ereignete sich in der Hauptstraße ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 51-jährige Frau befuhr gegen gegen 13:30 Uhr mit ihrem Auto, einem Opel Corsa, die Hauptstraße in Richtung Voßbarg. Im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/ Wittmunder Straße kam es trotz der eingeschalteten Ampel zum Zusammenstoß mit einem VW Fox, der von der Oldenburger Straße in Richtung Marcardsmoor fuhr. In dem Fox befanden sich der 17-jährige Fahrer und eine 47-jährige Beifahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Vermutlich missachtete die Fahrerin des Opel Corsa das Rotlicht der Ampel.

Südbrookmerland - Nach Unfall geflüchtet:

Gestern kam es gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem VW Tiguan gegen einen geparkten Renault Twingo. Der Twingo wurde durch den Zusammenstoß an der hinteren Stoßstange beschädigt. Anschließend fuhr die Frau davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet, sich das Kennzeichen des Tiguan notiert und die Polizei informiert. Gegen die 61-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges:

Großefehn - Mann stürzte durch Dach:

Gestern kam es gegen 14:50 Uhr im Holtmeedeweg zu einem Betriebsunfall. Ein 39 Jahre alter Mann betrat eigenverantwortlich das Dach einer Lagerhalle, um hier seiner Arbeit nachzukommen. Plötzlich gab eine Lichtplatte nach, so dass der Mann durch das Dach brach und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell