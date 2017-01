POL-AUR: Aurich - Wohnungstür aufgebrochen Wiesmoor - Wartehäuschen beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wohnungstür aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen in der zwischen Samstag, 31.12.206, und Montag, 02.01.2017, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Popenser Straße ein. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und die Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Hierzu wurden Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt. Es wurden Bargeld und Schmuck, so wie eine Mikrowelle, ein Fernseher, eine Wii-Spielekonsole, eine Videokamera und mehrere Schals gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Wiesmoor - Wartehäuschen beschädigt:

In der Silvesternacht wurde in der Marktstraße ein Wartehäuschen im Bereich des Busbahnhofes beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten ein Glaselement. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

