POL-AUR: Norden - Brand in einem Mehrparteienhaus

Altkreis Norden (ots) - Norden - Brand in einem Mehrparteienhaus:

Am Freitag, 30.12.2016, wurde der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland gegen 23:00 Uhr der Brand eines Mehrparteienhauses im Flökershauser Weg mitgeteilt. Passanten hatten aus dem Haus Rauch aufsteigen sehen und den Notruf gewählt. Das Mehrparteienhaus wurde von zwei Familien bewohnt. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten sich selber vor den Flammen in Sicherheit bringen und das Haus verlassen. Ein 45 Jahre alter Mann wurde mit Brandverletzungen an den Armen und im Gesicht mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bewohner der Wohnung im Obergeschoss war der Fluchtweg durch die Flammen bereits versperrt. Sie stiegen durch ein Fenster und konnten über das Dach vor dem Feuer flüchten. Die Familie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist durch das Feuer und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden.

Aktueller Sachstand: Den Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Erdgeschoss des Hauses aus. Hinweise, die auf eine Brandlegung von außen hindeuten könnten, ergaben sich nicht. Ein Brandsachverständiger wurde mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.

Die Familie aus der Obergeschosswohnung konnte das Krankenhaus bereits nach einem Tag verlassen. Der 45-jährige befindet sich derzeit noch in Behandlung.

