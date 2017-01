POL-AUR: Dunum - Nach Kopfnuss ins Krankenhaus Burhafe - Auffahrunfall Ardorf - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Dunum - Nach Kopfnuss ins Krankenhaus:

Am Sonntag kam es gegen 02:40 Uhr in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21 Jahre alten und einem 19 Jahre alten Mann. Nach vorangegangenen Streitigkeiten gab der 19-jährige dem 21-jährigen eine sogenannte Kopfnuss. Das Opfer wurde dadurch leicht am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Auffahrunfall:

Am Samstagmittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr die Straße Abens aus Richtung Wittmund kommend und bog mit ihrem VW Polo rechts in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah sie das Auto eines 56 Jahre alten Mannes. Dieser wollte links auf ein Grundstück abbiegen, musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr warten. Die Polo-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Volvo des 56-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Volvo-Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Ardorf - Unter Alkoholeinfluss gefahren:

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 07:45 Uhr eine 46-jährige Frau, die mit ihrem Auto auf der Webershausener Straße unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell