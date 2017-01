POL-AUR: Rechtsupweg - Autokennzeichen gestohlen Norderney - Schaukasten beschädigt Norden - Unfallflucht Norden - Segway-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Autokennzeichen gestohlen:

Bislang unbekannte Täter haben in der Silvesternacht ein Autokennzeichen gestohlen. Das Auto, ein gelber Seat Arosa, befand sich zu dieser Zeit in der Poststraße. Dort war es auf einem Seitenstreifen vor einem Haus geparkt. Gestohlen wurde das hintere Kennzeichen mit der Aufschrift AUR-DK 234. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Kennzeichens geben kann möge sich mit der Polizei in Norden in Verbindung setzen.

Norderney - Schaukasten beschädigt:

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Silvesternacht einen Schaukasten des DRK Ortsverein Norderney. Der Schaukasten befindet sich in der Straße Am Wasserturm. Während der Tatzeit wurde die Glasscheibe des Schaukastens komplett zerstört. Wer Hinweise zur Tat geben kann möge sich mit der Polizei Norderney in Verbindung setzen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Schulpfad ein Auto beschädigt. Der schwarze Opel Corsa stand während dieser Zeit am Straßenrand vor einem Grundstück. Am Sonntagvormittag entdeckte die Eigentümerin, dass das Fahrzeug im vorderen rechten Bereich beschädigt wurde. Vermutlich ist jemand mit einem Fahrzeug gegen das Auto gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931.9210 entgegen.

Norden - Segway-Fahrer nach Sturz schwer verletzt:

Am Freitag befuhr eine Gruppe von Segway-Fahrern gegen 11:10 Uhr die Itzendorfer Straße in Richtung Deichstraße. Der 59 Jahre alte Leiter der Gruppe, der zuvor die Überquerung einer Parkplatzzufahrt absicherte, überholte die Gruppe und geriet dabei mit einer Seite seines Segway auf den Grünstreifen. Dabei drehte sich das Fahrzeug so schnell um die eigene Achse, dass der Mann stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich schwerste Verletzungen zu. Da ein Rettungshubschrauber auf Grund der Wetterlage nicht fliegen konnte, brachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus.

