POL-AUR: Aurich/ Südbrookmerland - Trunkenheiten im Straßenverkehr Bagband - Beifahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots) - Aurich/ Südbrookmerland - Trunkenheiten im Straßenverkehr:

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag gegen 22:30 Uhr einen 40 Jahre alten Mann, der mit seinem Auto die Kreuzstraße befuhr. Während der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag wurde eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Zeugen hatten gegen 03:50 Uhr beobachtet, wie ein 37 Jahre alter Mann in sein Auto stieg und losfuhr, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte. Eine Polizeistreife konnte den Mann im Erdbeerring in Victorbur antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Bagband - Beifahrerin leicht verletzt:

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag, 30.12.2016, gegen 11:30 Uhr, auf der Auricher Landstraße. Die 19 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai I30 befuhr die Auricher Straße in Richtung Leer. In Höhe der Dorfstraße musste sie verkehrsbedingt halten, da das Auto vor ihr links in die Dorfstraße abbiegen wollte. Dieses übersah die hinter ihr befindliche, 21 Jahre alte Fahrerin eines Opel Astra zu spät. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Aufprall wurde die 15 Jahre alte Beifahrerin in dem Hyundai leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

