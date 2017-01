POL-AUR: Georgsheil - Einbruch in Autowerkstatt Haxtum - In Wohnhaus eingebrochen Weene - Altkleidercontainer brannte Moordorf - Brand einer Mülltonne Wiesmoor - Werkzeug gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Einbruch in Autowerkstatt:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Gewerbestraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde zunächst ein Zaun überwunden und anschließend eine Tür gewaltsam geöffnet. Aus der Werkstatt wurden zwei Motorräder gestohlen. Hierbei handelte es sich um ein Gelände-Motorrad der Marke Honda, CRF 250 in der Farbe orange-weiß und um ein Gelände-Motorrad der Marke Suzuki, RMZ 250 in der Farbe gelb-schwarz. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib der Motorräder nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Haxtum - In Wohnhaus eingebrochen:

Am Freitag, 30.12.2016, kam es zwischen 14:45 Uhr und 17:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Oldersumer Straße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Haus und durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertsachen. Die Täter erbeuteten Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Weene - Altkleidercontainer brannte:

Am Sonntag teilte ein aufmerksamer Passant gegen 01:50 Uhr den Brand eines Altkleidercontainers in der Schirumer Straße mit. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weene konnten das Feuer schnell löschen. Der Container wurde durch das Feuer stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit unklar. Hinweise werden an die Polizei Aurich erbeten.

Moordorf - Brand einer Mülltonne:

Am Sonntag geriet gegen 18:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in der Ringstraße in Brand. Die Tonne befand sich zu diesem Zeitpunkt im hinteren Bereich eines Grundstückes, unmittelbar neben der Hauswand. Die Hausbewohnerin bemerkte die qualmende Restmülltonne zum Glück rechtzeitig. Sie konnte die Tonne noch auf den Rasen schieben bevor diese vollständig in Brand geriet. Der Brand wurde schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr Südbrookmerland, die mit zwei Fahrzeugen und ca. 17 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht. Personen wurden zum Glück nicht verletzt und auch an dem Haus entstand keinerlei Schaden.

Wiesmoor - Werkzeug gestohlen:

In ein Unternehmen an der Ilexstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 23.12.2016, bis Montag, 02.01.2017, ein. Um in das Gebäude zu gelangen wurde ein Fenster aufgebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und stahlen diverse Werkzeuge. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell