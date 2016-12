POL-AUR: Dunum - Blockhütte aufgebrochen Wittmund - Kennzeichen gestohlen Esens - Versuchter Einbruch Wittmund - Reifen beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Dunum - Blockhütte aufgebrochen:

Zwischen Donnerstag, 22.12.2016, und Donnerstag, 29.12.2016, brachen bislang unbekannte Täter in eine Blockhütte im Süddunumer Weg ein. Die Blockhütte, die zu einem Sportplatz gehört, wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Fenster wurde dabei beschädigt. Aus der Hütte wurden einige Flaschen Cola und Alkohol genommen und vor der Hütte geleert. Weiteres Diebesgut wurde nicht erlangt. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 entgegen.

Wittmund - Kennzeichen gestohlen:

Das hintere Kennzeichen eines VW Caddy wurde zwischen Donnerstag, 27.12.2016, und Donnerstag, 29.12.2016, von unbekannten Tätern gestohlen. Das Auto stand während dieser Zeit auf einem Grundstück in der Mühlenstraße. Die Aufschrift des Kennzeichens lautet WTM-PS 30. Wer Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib des Kennzeichens geben kann möge sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 melden.

Esens - Versuchter Einbruch:

Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstag, 15.12.2016, und Donnerstag, 29.12.2016, in eine Doppelhaushälfte in der Königsberger Straße einzubrechen. Um in das Haus zu gelangen wurde versucht, ein Terrassenfenster gewaltsam zu öffnen. Das Fenster wurde zwar beschädigt, geöffnet werden konnte es jedoch nicht, so dass die Täter leer ausgingen. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, mögen sich mit der Polizei in Esens unter der Telefonnummer 04971-92718110 in Verbindung setzen.

Wittmund - Reifen beschädigt:

Die Reifen von vier Autos wurden zwischen Dienstag, 27.12.2016, und Donnerstag, 29.12.2016, beschädigt. Die Fahrzeuge standen während dieser Zeit auf dem Grundstück eines Taxiunternehmens in der Esenser Straße. Bei den Autos handelte es sich um zwei VW Touran, einen VW Kombi und einen VW Caddy. Es wurde jeweils ein Reifen pro Auto zerstört. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

