POL-AUR: Walle - Terrassentür aufgebrochen Wiesmoor - Blockhütte brannte Riepe - Einbrecher scheitert an Jalousien Moorhusen - Aufgefahren

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Walle - Terrassentür aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag, 27.12.2016, und Donnerstag, 29.12.2016, in ein Einfamilienhaus im Wallster Loog ein. Eine Terrassentür konnte gewaltsam geöffnet werden. In dem Haus wurden die Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 erbeten.

Wiesmoor - Blockhütte brannte:

Gestern kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Blockhütte. Der Eigentümer der Hütte, die hinter seinem Haus im Garten im Moorweg steht, bemerkte das Feuer gegen 18:15 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit insgesamt sechs Fahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Riepe - Einbrecher scheitert an Jalousien:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Birkenstraße einzubrechen. Hierzu wurden an mehreren Fenstern versucht, die geschlossenen Jalousien gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang, so dass die Täter die Örtlichkeit ohne Beute verließen. Die Fenster bzw. Jalousien wurden durch den Einbruchversuch beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Moorhusen - Aufgefahren:

Am Donnerstag befuhr ein 69 Jahre alter Mann gegen 15:45 Uhr die Upender Straße mit seinem Auto in Richtung Tom-Brook-Straße. An seinem Daimler C200 war ein Anhänger befestigt. Hinter dem Daimler fuhr eine 22-jährige Frau in einem Renault Clio. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die junge Frau auf den Anhänger auf, so dass dieser in die Heckklappe des Daimlers gedrückt wurde. Durch den Aufprall wurde die Renaultfahrerin leicht verletzt. Der Renault, so wie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Daimler entstand ebenfalls Sachschaden.

