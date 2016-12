POL-AUR: Norden - mehrere Autokennzeichen gestohlen Hage - Zwei Verletzte nach Unfall

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - mehrere Autokennzeichen gestohlen:

Zwischen Montag und Dienstag wurden in der Straße Glückauf mehrere Autokennzeichen gestohlen. Die Autos standen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Unbekannte Täter suchten den Parkplatz auf und rissen das hintere Kennzeichen eines Opel Astras samt Halterung ab. Das vordere Kennzeichen des Opels wurde vermutlich bei dem Versuch, das Kennzeichen abzureißen, beschädigt. Die Aufschrift des Kennzeichens lautet WW-K 7070.

Von einem weiteren Auto, das auf dem Parkplatz stand, wurden beide Kennzeichen inklusive Halterung gestohlen. Hierbei handelte es sich um einen VW Golf Plus. Die Kennzeichennummer lautet WTM-WS 300. Bei dem Golf wurde außerdem ein Außenspiegel beschädigt.

Ein weiteres Kennzeichen wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße Am Galgenberg gestohlen. Hier wurde das vordere Kennzeichen mit der Halterung von einem 3er BMW gestohlen, der in der Straße geparkt war. Die Aufschrift des Kennzeichens lautet AUR-CR 471. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Zwei Verletzte nach Unfall:

Am Dienstag kam es in der Hauptstraße gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 49 Jahre alter Mann wollte mit seinem VW Polo in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei ein Leichtkraftrad. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades der Marke Hercules konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Auch der 16 Jahre alte Sozius wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

