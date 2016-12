POL-AUR: Aurich - Nach Unfall geflüchtet Aurich - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren Wiesmoor - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet:

Am Dienstag parkte ein 25 Jahre alter Mann sein Auto, einen Opel Corsa, gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters am Dreekamp. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Auto an der hinteren Stoßstange und am linken Radkasten beschädigt wurde. Vermutlich ist jemand mit einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gestoßen und hat sich anschließend entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren:

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr gestern gegen 23:30 Uhr die Dornumer Straße in Richtung Westerholt. Eine Polizeistreife folgte dem Fahrzeug und wollte den Fahrer zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Doch anstatt zu halten gab der Mann Gas und wollte flüchten. Die Polizei folgte ihm, bis er schließlich am Kreihüttenmoorweg anhielt. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Zeugen nach Unfallflucht gesucht:

Am Samstag, 24.12.2016, zwischen 06.00 - 15.00 Uhr, wurde in Wiesmoor auf dem Parkplatz des Combi Marktes ein dunkler BMW Combi angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesmoor zu melden.

