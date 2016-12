POL-AUR: Aurich - Versuchter Einbruch Aurich - Verkehrsschilder beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Einbruch:

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag, 24.12.2016, und Dienstag, 27.12.2016, in ein Bekleidungsgeschäft in der Esenser Straße einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen wurde versucht eine Tür aufzubrechen. Dieses misslang, so dass die Täter die Örtlichkeit ohne Beute verließen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Aurich - Verkehrsschilder beschädigt:

In der vergangenen Nacht randalierten zwei Männer in der Esenser Straße. Sie wurden von Zeugen dabei beobachtet, wie sie mehrere Straßenlaternen austraten, ohne diese jedoch zu beschädigen, zwei Verkehrsschilder umknickten und die Krone eines jungen Baumes herausbrachen. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei. Die Polizeibeamten konnten die beiden Männer im Alter von 33 und 39 Jahren dank der aufmerksamen Zeugen in der Esenser Straße antreffen und die Personalien feststellen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell