POL-AUR: Norden - In Blockhütte eingebrochen Norderney - Streitigkeiten in Disco Norderney - Auto wurde beschädigt Norderney - Sturm sorgt für mehrere Einsätze Norden - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - In Blockhütte eingebrochen:

Zwischen Montag, 05.12.2016, und Montag 26.12.2016, brachen bislang unbekannte Täter die Blockhütte einer Paddel und Pedal Station in der Straße Am Norder Tief auf. Aus der Blockhütte wurden diverse Werkzeuge, mehrere Fahrradmäntel und Gangschaltungen gestohlen. Außerdem wurde von zwei Fahrrädern jeweils das Vorderrad ausgebaut und gestohlen. Die Polizei Norden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04931-9210.

Norderney - Streitigkeiten in Disco:

Die Polizei in Norderney musste in einem Fall zu Streitigkeiten ausrücken. In der Nacht zum 25.12.16 wurden die Beamten zur Hilfe gerufen, weil in einer Discothek ein Mann die Räumlichkeiten trotz Hausverbotes nicht verlassen wollte. Als die Beamten eingetroffen waren, hatte der Mann die Discothek bereits lauthals verlassen. Es wurden gegen ihn eine Anzeige erstattet.

Norderney - Auto wurde beschädigt:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Brunnenstraße ein schwarzer Citroen C3 beschädigt. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Grundstück. Unbekannte Täter beschädigten das Fahrzeug vermutlich mit einem Stein. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932-92980 entgegen.

Norderney - Sturm sorgt für mehrere Einsätze:

Durch den Sturm bedingt, wurde die Polizei mehrfach benachrichtigt, weil Gerüste beschädigt, Bauzäune umgeweht oder Material von den Baustellen auf die Straße geweht worden waren. Schuld daran sind meistens nicht richtig gesicherten Planen, Zäune oder das Baumaterial, das einfach so vor die Baustellen gelegt worden war. Besonderes Glück hatten Passanten in der Halemstraße. Auf einem dreistöckigen Haus befand sich zur Straße hin eine Gläserne Balkonverkleidung. Diese drohte auf die Straße zu stürzen, weil sie nicht richtig befestigt war. Die Feuerwehr Norderney sicherte die Verkleidung auf dem Dach gegen herabfallen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Auffahrunfall:

Am Montag befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Wohnmobil die Bundesstraße 72 in Richtung Lütetsburg. An der Kreuzung Bundesstraße72/ Bahnhofstraße musste er auf Grund der roten Ampel anhalten. Dieses übersah der hinter ihm fahrende 61-Jährige. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem VW Tiguan auf das Wohnmobil auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge beschädigt. Die beiden Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

