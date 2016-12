POL-AUR: Westerende - Täter ermittelt Großefehn - Baubude aufgebrochen Aurich - Einbruch in unbewohntes Haus Wiesmoor - Verursacher einer Öl-/Dieselspur gesucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Westerende - Täter ermittelt:

Nachdem es seit Mitte Oktober vermehrt zu Sachbeschädigungen im Bereich der Grundschule Westerende gekommen ist, konnten die Täter nun von der Polizei ermittelt werden. Im Oktober wurde ein Pflasterstein gegen die Außenfassade einer Schwimmhalle geworfen, so dass in der Wand, die aus Doppelstegplatten besteht, ein Loch entstand. Im November wurde an der Grundschule das Dach eines Fahrradunterstandes beschädigt und ein Holzzaun eingetreten. Weitere Elemente eines Holzzauns neben einer Bushaltestelle in der Nähe der Grundschule wurden ebenfalls zerstört. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Bei den Tätern handelt es sich um vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Die vier Jungs haben die Taten unabhängig voneinander begangen. Ihnen werden nun die Straftaten zur Last gelegt. Auch für den entstandenen Schaden werden sie aufkommen müssen.

Großefehn - Baubude aufgebrochen:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Baubude am Kuhfennenweg/ Holtmeedeweg auf. Hierzu wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Aus der Baubude wurden ein Katalytofen, ein Zweiplatten-Herd und zwei Gasflaschen gestohlen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04944-9169110 entgegen.

Aurich - Einbruch in unbewohntes Haus:

Zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtstag brachen unbekannte Täter in ein Haus im Lerchenweg ein. Das Haus ist derzeit unbewohnt. Um in das Gebäude zu gelangen wurde ein Fenster mit Gewalt geöffnet. Die Zimmer wurden alle nach Wertsachen durchsucht. Schließlich wurde das Haus ohne Diebesgut wieder verlassen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Verursacher einer Öl-/Dieselspur gesucht:

Am Ortsausgang Hinrichsfehn, Richtungsfahrbahn Wiesmoor, hatten Verkehrsteilnehmer der Polizei am Freitag, 23.12.2016, gegen 13:00 Uhr eine Dieselspur gemeldet. Die etwa 200m lange Spur musste bis zur Abstreuung abgesichert werden, da die Fahrbahndecke rutschig war. Von einem Anwohner ist beobachtet worden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Mercedes Geländewagen, neueres Model, silberfarben gehandelt haben soll. Wer weitere sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug geben kann, setze sich mit der Polizei Wiesmoor (04944-9169110) in Verbindung

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell