POL-AUR: Wittmund - Geld gestohlen Westerholt - Seniorin überfallen

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Geld gestohlen:

Bislang unbekannte Täter betraten am Donnerstag gegen 14:50 Uhr während der Öffnungszeiten ein Schuhgeschäft in der Brückstraße. Als die Verkäuferin kurz den Kassenbereich verließ, nutzten die Täter die Gelegenheit und stahlen eine Geldtasche mit Bargeld. Anschließend verließen sie das Schuhgeschäft. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

Westerholt - Seniorin überfallen:

Eine 72 Jahre alte Frau wurde heute Mittag Opfer eines Raubüberfalls. Die Seniorin war gegen 12:40 Uhr mit ihren Einkäufen und einem Rollator vom Holtriemer Einkaufszentrum auf dem Weg nach Hause, als sie plötzlich von zwei bislang unbekannten Männern, die ebenfalls zu Fuß unterwegs waren, eingeholt wurde. Die beiden Männer griffen die Frau an und entrissen ihr eine Tasche. Anschließend flüchteten sie in Richtung Nordener Straße/ Gartenstraße.

Die Frau wurde durch den Überfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - 20 bis 30 Jahre alt - 1,70 m bis 1,80 m groß, aber nicht gleich groß - dunkle Bekleidung - Kapuze weit ins Gesicht gezogen

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell