POL-AUR: Barstede - Brand im Garten

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Barstede - Brand im Garten:

In der vergangenen Nacht kam es im Neuen Weg zu einem Brand in einem Garten. Ein Passant entdeckte das Feuer gegen 02:15 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Ochtelbur und Ihlowerfehn rückten mit ca. 20 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. In einer Ecke des Gartens waren Gartenmöbel und Gartenspielsachen für Kinder in Brand geraten. Verletzt wurde zum Glück keiner. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

